Мэр Новокузнецка пообещал закончить ремонт школы №12 к концу года. Фото: Сергей Кузнецов/ Instagram

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов пообещал, что капитальный ремонт школы №12 завершится к концу года. За парты дети должны сесть не позднее 1 февраля.

«Строительная готовность школы № 12 намечена на 1 января 2021 года, - написал мэр в своем Instagram. - В настоящее время все основные строительные работы выполнены: фасад, крыша, утепление здания, вставлены окна, двери, подано отопление, смонтированы и подведены коммуникации: электроснабжения, водоснабжения. Началась отделка кабинетов на втором и третьем этажах школы, санузлов».

Также он добавил, что завершается благоустройство вокруг здания школы. Для этих целей был завезен грунт, установлено новое ограждение. А еще раньше здесь появились уличные тренажеры, игровое оборудование для младших школьников, отремонтирована спортплощадка.

«Напомню, что капитальный ремонт школы осуществляется по региональной программе «Моя новая школа». После ремонта школа будет оснащена самым современным оборудованием: не только удобной мебелью для детей, но и интерактивными досками, учебными и наглядными пособиями, появятся классы для дополнительных развивающих занятий», - добавил глава города.