В Кузбассе стартует самый выгодный день в году от Сбера

В России и, в том числе, в Кузбассе стартует самый выгодный день в году — Зеленый день от Сбера. Он состоится 11 12 ноября для частных клиентов и 11 17 ноября — для корпоративных клиентов.

В этом году Зеленый день пройдет в три этапа:

-со 2 по 10 ноября можно заранее забронировать на sber.ru некоторые скидки и получить самые выгодные предложения;

-11 ноября — в первый день праздника на сайте sber.ru будут проходить life-трансляции с популярными блогерами, которые расскажут в прямом эфире обо всех новинках Сбера и самых интересных предложениях;

-11–12 ноября — в это время каждый сможет воспользоваться уникальными скидками и предложениями от банка, компаний экосистемы Сбера и ее партнеров, которых в этом году более 170.

-Два года назад Сбер изменил традиционные представления о праздновании дня рождения нашей компании: мы поняли, что лучше не самим принимать подарки, а дарить их клиентам, сотрудникам и партнерам, - отметил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис. - И мы рады, что эта идея понравилась миллионам наших клиентов.

Подробности акции и все акционные предложения — на сайте www.sber.ru/179/.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015.

Реклама.