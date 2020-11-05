За срыв сроков строительства кузбасских чиновников накажут Фото: Екатерина РОМАНОВА

Совещание по реализации национальных проектов в сфере строительства прошло в Администрации правительства Кузбасса. как оказалось, не все они возводятся в срок.

Как сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса, сейчас в регионе возводят 380 крупных объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта. Большинство из них — в рамках нацпроектов. В этом году уже введено в строй 25 объектов, которые построены по нацпроектам. До конца года планируется сдать еще 20 объектов. Увы, по некоторым из них не соблюдаются сроки строительства.

- С каждым таким нарушением сроков будем разбираться индивидуально, - сказал губернатор Сергей Цивилев. - Недопустимо затягивать строительство социально значимых объектов, необходимых людям. Если ситуация не будет вовремя исправлена, главы муниципалитетов понесут наказание.