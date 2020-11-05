В период ограничительных мер в суды Кемерова передано 3033 протокола на нарушителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерове за весь период ограничительных мер в районные суды было передано 3033 протокола на нарушителей. В городе продолжают проводиться масочные рейды.

Как рассказали в администрации города, за все время проверок 643 объектам потребительского рынка вменены штрафы, судами было принято решение о приостановлении деятельности 49 организаций на срок от пяти до 50 суток. Также предупреждения получили 1677 кемеровчан.

Сейчас контрольные группы продолжают свою работу в ежедневном режиме. В них входят представители администрации города, правительства Кузбасса, полиции.

-Всего с начала этой работы специалисты проверили 11080 раз объекты потребительского рынка и 17882 раза - общественный транспорт, - сообщили в пресс-службе мэрии.