Перед началом горнолыжного сезона в Шерегеше проводятся проверки. Фото: Администрация Таштагольского района/ Instagram

В Шерегеше в преддверии старта горнолыжного сезона проводятся проверки. В том числе оценивается реализация противоэпидемических мер.

Первый заместитель губернатора Кузбасса Вячеслав Телегин провел совещание по подготовке к открытию сезона. Глава Таштагольского района Владимир Макута сообщил, как ведется работа на туристических объектах. В частности, уже сейчас работает районная комиссия, которая проверяет выполнение требований и мер безопасности на объектах турбизнеса, в том числе противоэпидемических мероприятий.

Также замгубернатора и глава района пообщались с представителями коммунальных предприятий и приняли доклады о реализации программ подготовки к отопительному сезону.

- Все предприятия выполнили программы в полном объеме. Таштагольский район в числе первых получил паспорт готовности среди территорий Кузбасса, - сообщили в пресс-службе администрации района. - Также обсуждались проблемные вопросы и планы ресурсоснабжающих организаций на следующие периоды, в том числе мероприятия по нормализации качества воды в поселке Шерегеш.