Двое школьников из Кузбасса стали миллионерами благодаря всероссийскому конкурсу. ФОТО: пресс-служба администрации города Кемерово

Двое школьников из Кемерова одержали победу над сверстниками на всероссийском конкурсе «Большая перемена». В качестве приза каждый получил по пять баллов к общему результату ЕГЭ и крупную сумму.

На финал конкурса юные кемеровчане ездили в Крым. Там, в лагере «Артек», проходило несколько этапов соревнований. За каждый из них ребята получали баллы. Кроме того, они представляли свои проекты. Никита Деревягин создал бизнес-проект «Креативно-спортивный кластер WANTDO, пропагандирующий здоровый образ жизни, и создание места, где каждый может побыть наедине с собой. Елизавета Макушкина разработала проект творческой студии. К слову, оба - учащиеся кемеровской гимназии № 42.

Победителям из Кемерова вручили денежное поощрение на получение дальнейшего образования - 1 миллион рублей и путевку на 21-дневную смену в «Артек». Кроме того, победителям-одиннадцатиклассникам добавляется по 5 баллов к общему результату ЕГЭ.

Всего во всероссийском конкурсе «Большая перемена» принял участие 1 002 451 старшеклассник.

СПРАВКА «КП»:

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия - страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр». Конкурс проходит при поддержке Фонда Президента РФ.