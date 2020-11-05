Спасатели предупреждают о сходе лавин на юге Кузбасса. Фото: агентство по защите населения и территории Новокузнецка

Спасатели предупреждают о возможности схода лавин на юге Кузбасса. Этому способствует установившаяся в регионе погода.

Управление по защите населения и территории Новокузнецка предупреждает о наступлении лавиноопасного периода: поскольку установилась погода, при которой массы выпавшего снега уже не тают, а накапливаются и грозят сходом.

В четверг, 5 ноября, начальник отдела по Орджоникидзевскому району службы ОБЖ МБУ «Защита населения и территории» Новокузнецка Евгений Култаев побывал на одном из известных лавиноопасных участков - дороге к поселку Карлык. Для предупреждения водителей, следующих по данной дороге, он отметил опасное место сигнальной лентой.

- Управление по защите населения и территории Новокузнецка призывает жителей города быть особо внимательными на лавиноопасных участках, соблюдать требования безопасности и постоянно следить за информацией о состоянии лавиноопасных участков, - попросили в ведомстве.