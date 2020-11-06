Подросток из Кемерова выстрелил в лицо парню с ирокезом в Петербурге

Подросток из Кемерова выстрелил в петербуржца с ирокезом. ФОТО: кадр видео vk.com

17-летний кемеровчанин стал персонажем криминальных хроник после того, как выстрелил из ракетницы в лицо молодого жителя Санкт-Петербурга. Поводом для агрессии стал прическа.

Видео, снятое от первого лица на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге, появилось в социальных сетях. Автор видео пристает к двум молодым людям, на голове одного из которых ирокез. Этот молодой человек также одет в кожаную куртку с шипами.

- Встретил вот таких персонажей, ребята! - кричит кемеровчанин и, угрожая двум прохожим, направляет в их сторону ракетницу.

- А ты сам кто? - спрашивает парень с ирокезом.

- Я - антифашист, мелкий ублюдок! - отвечает кемеровчанин.

- ОК, и что? - по-прежнему миролюбиво спрашивает парень.

После этого раздаются два выстрела, и одна из ракетниц попадает в лицо парня с ирокезом, на нем загорается маска.

Потерпевшие не стали заявлять об инциденте в полицию, а дело было возбуждено по видео, которое кемеровчанин выложил в интернет.

- В результате оперативно-разыскных мероприятий установлены личности потерпевших, которым в результате нападения были причинены телесные повреждения. Это 20-летний житель Нальчика и 17-летний петербуржец. Оба - студенты петербургских вузов, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

С парней взяли показания, а 4 ноября задержали и нападавшего - 17-летнего кемеровчанина, который сейчас проживает в деревне Старая Всеволожского района. Ему грозит наказание - от крупного штрафа до пяти лет лишения свободы.