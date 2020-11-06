Из-за коронавируса в Кузбассе закрыли семь магазинов Фото: Андрей АБРАМОВ

Как оказалось, далеко не во всех общественных местах в Кузбассе соблюдаются противоэпидемические меры. Из-за этого семь магазинов были закрыты.

Семь предприятий торговли, одно транспортное предприятие, два дошкольных школьных учреждений и еще две организации, сфера деятельности которых не называется, временно приостановили работу из-за несоблюдения противоэпидемических мероприятий.

В течение недели сотрудники Роспотребнадзора проводили проверки в предприятиях торговли, школах, детских садах и общественном транспорте. В каждом случае поводом для проверок стали сигналы о нарушениях противокоронавирусных мер. Как оказалось, в 12 случаях такие нарушения действительно были. Так, в магазинах, на транспорте и в образовательных учреждениях не соблюдали масочный режим, в торговых залах не было разметки для соблюдения социальной дистанции, отсутствовали дозаторы с антисептиками. Да и уборка проводилась спустя рукава.

Теперь все эти предприятия и учреждения временно вынуждены приостановить работу.