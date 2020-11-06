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За укусы собаки девочка из Кузбасса отсудила 40 тысяч рублей

С иском о возмещении морального вреда обратилась мама девочки
Екатерина РОМАНОВА
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За укусы собаки девочка из Кузбасса отсудила 40 тысяч рублей

За укусы собаки девочка из Кузбасса отсудила 40 тысяч рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Маленькая девочка из города Белово стала жертвой нападения собаки. За многочисленные укусы ее мама сумела отсудить у владелицы собаки 40 тысяч рублей.

В июне 2020 года маленькая жительница города Белово вместе с другими детьми играла на одной из улиц частного сектора. Внезапно на нее набросилась собака и принялась кусать. Позже оказалось, что девочка получила раны в лобной, теменно-височной и щечно-скуловой области, а также на верхнем веке. Когда раны зажили, на лице и голове остались шрамы. Кроме того, теперь ребенок очень боится собак.

Мама девочки обратилась в прокуратуру с просьбой взыскать с владелицы собаки компенсацию морального вреда. Та же заявила, что это дети своим шумным поведение спровоцировали животное на агрессии и то, что собака сорвалась с цепи.

- Впоследствии, в судебном заседании ответчик вину не отрицала, исковые требования о компенсации морального вреда частично признала и принесла извинения за произошедшее, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Беловский городской суд удовлетворил исковые требования прокурора и взыскал с ответчицы в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей.

ЧП