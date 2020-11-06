Кузбассовец погасил долг по алиментам к совершеннолетию дочери. Фото: УФССП России по Кемеровской области

В Кузбассе мужчина погасил долг перед дочерью только к ее совершеннолетию. Судебные приставы смогли обнаружить мужчину, когда он устроился работать на шахту.

В Таштаголе мужчина задолжал на содержание дочери 377 тысяч рублей, но выплачивать отказывался. Когда приставы ознакомили его с материалами исполнительного производства, нерадивый отец начал скрываться. Официально трудоустроен он не был, на учете в центре занятости не стоял.

Судебным приставом - исполнителем было вынесено постановление об обращении взыскания на деньги должника, находящиеся в банке, а также постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 26 тысяч рублей. Сотрудником ведомства было установлено, что гражданин устроился работать на шахту. Тогда было вынесено постановление об обращении взыскания на заработную плату должника.

-Благодаря данным мерам принудительного характера к совершеннолетию ребенка долг по алиментам был взыскан в полном объеме, - сообщили в УФССП России по Кемеровской области.