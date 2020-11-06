Кузбасская налоговая хочет взыскать с «Заречной» 3,5 миллиарда рублей Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Управление Федеральной налоговой службы Кузбасса хочет взыскать с печально известной шахты «заречная» 3,5 миллиарда рублей. Исковое заявление уже подано в арбитражный суд.

В суд подано заявление о взыскании 3,5 миллиарда рублей с контролирующих лиц шахты, ведущей деятельность в городе Полысаево. Ответчиками в иске указано пять юридических и пять физических лиц, включая конкурсного управляющего шахты Григория Третьяка, сообщает «Коммерсант».

В частности, представители налоговой службы указывают, что после объявления «Заречной» банкротом в 2017 годы была применена новая бизнес-модель. Так, деятельность по добыче угля, его обогащению и реализации была разделена на «рисковые» и «безрисковые части». Обогащение и погрузку вывели в отдельное юрлицо, то же касается отбора проб и отслеживания качества угля, а также реализации конечной продукции.

Такая схема позволила из-под контроля должников 5,23 миллиона тонн угольной продукции суммарной стоимостью 20,5 миллиарда рублей. Соответственно ФНС недосчиталась существенной суммы налогов.

Поскольку убытки взыскиваются в пользу кредитора, а не должника, арбитражный суд оставил заявление ФНС без рассмотрения до 2 декабря.