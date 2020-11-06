На кузбасском разрезе у 70 сотрудников выявили коронавирус Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На одном из угольных разрезов Кузбасса было выявлено 70 сотрудников с коронавирусом. Об этом сообщили специалисты Роспотребнадзора.

Во время брифинга по ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе, который прошел 6 ноября, начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Маргарита Новоселова рассказала о фиксируемых сегодня вспышках заболевания.

-Уже несколько месяцев фиксируется высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией. При такой регистрации исключить заносы в организованные коллективы невозможно. Мы регистрируем как от 2-3 случаев в маленьких коллективах до большого количества случаев, которые, как правило, выявляются при скрининговом обследовании сотрудников.

По словам специалиста, одна из последних вспышек произошла в Белове на разрезе «Виноградовский». Здесь в ходе скрининга было выявлено более 70 человек с бессимптомных течением коронавируса.

-Контакты установлены, заболевшие находятся на карантине, - отметила Маргарита Новоселова.