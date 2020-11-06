Еще шесть человек с коронавирусом умерли в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе за минувшие сутки скончались еще шесть человек с коронавирусом. Информацию опубликовал оперативный штаб области.

- У женщины 1989 года рождения из Березовского развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне заболевания печени. У мужчины 1939 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии. У женщины 1930 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне неврологической патологии. У мужчины 1960 года рождения из Мысков развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне ожирения III степени. У мужчины 1973 года рождения из Юрги развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкологического заболевания.

У мужчины 1956 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни, сахарного диабета II типа.

Также стало известно, что заболели еще 198 человек, общее число зараженных за все время достигло 16 610. При этом выздоровелb 167 пациентов, а за все время - 11 989 человек.

Итого медицинскую помощь получают 4358 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 5454 человека.