198 новых заболевших коронавирусом появилось в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе за минувшие сутки появилось 198 новых заболевших коронавирусом. Общее число зараженных за все время составило 16 610.

Вместе с тем большое число пациентов выписано из стационаров - 167 за прошедшие сутки. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 11 989 человек.

К сожалению, выросла печальная статистика - скончались еще шесть человек, общее число умерших теперь составляет 263 человека.

- У женщины 1989 года рождения из Березовского развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне заболевания печени.

У мужчины 1939 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии. У женщины 1930 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне неврологической патологии. У мужчины 1960 года рождения из Мысков развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне ожирения III степени. У мужчины 1973 года рождения из Юрги развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкологического заболевания.

У мужчины 1956 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни, сахарного диабета II типа.

Сейчас медицинскую помощь получают 4358 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 5454 человека.