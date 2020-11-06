Минздрав Кузбасса прокомментировал информацию об остановке плановой медицинской помощи

Минздрав Кузбасса прокомментировал информацию об остановке плановой медпомощи Фото: Андрей АБРАМОВ

В минздраве Кузбасса прокомментировали информацию о том, что прекратилось оказание плановой медицинской помощи из-за ситуации с коронавирусом. Также специалисты рассказали, что сейчас происходит с профосмотрами и диспансеризацией.

Как сообщила в ходе традиционного еженедельного брифинга замминистра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова, в настоящее время в учреждениях региона приостановлены профилактические осмотры и диспансеризация. Это сделано до конца ноября.

- Плановая медицинская помощь у нас не останавливалась, - сообщила она. - Остановок нет ни по какому профилю.