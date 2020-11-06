Оперштаб Кузбасса назвал территории с новыми умершими и заболевшими коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперативный штаб Кузбасса назвал территории, в которых на утро 6 ноября появились новые умершие и заболевшие коронавирусом.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 198 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово - 44, Новокузнецк - 39, Юрга - 21, Таштагольский МР - 19, Ленинск-Кузнецкий - 14, Междуреченск - 12, Прокопьевск - 11, Белово - восемь, Анжеро-Судженск и Кемеровский муниципальный округ - по четыре, Осинники и Беловский район - по три, Краснобродский, Полысаево, Крапивинский, Промышленновский, Топкинский и Юргинский муниципальные округа - по два, еще по одному - в Мариинском районе, Ленинск-Кузнецком, Тяжинском и Чебулинском муниципальных округах.

Также выздоровели 167 человек, а всего с начала пандемии - 11 989.

Скончались за сутки шесть жителей области. У женщины 1989 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне заболевания печени. Она проживала в Березовском. У мужчины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии. Он проживал в Кемерове. У женщины 1930 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне неврологической патологии. Она проживала в Кемерове. У мужчины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне ожирения III степени. Он проживал в Мысках. У мужчины 1973 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкологического заболевания. Он проживал в Юрге. У мужчины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни, сахарного диабета II типа. Он проживал в Белове.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 4358 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 5454 человека.