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Коронавирус Covid-19

Коронавирусом в Кузбассе заразились 92 беременные женщины

Из них 42 продолжают лечение
Мария КОЛОСОВА
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Коронавирусом в Кузбассе заразилось 92 беременных женщины

Коронавирусом в Кузбассе заразилось 92 беременных женщины

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе коронавирусной инфекцией за все время пандемии заразились 92 беременные женщины. Сейчас 42 из них продолжают лечение.

В ходе брифинга по эпидемиологической ситуации в регионе минздрав Кузбасса рассказал о распространении заболевания среди будущих матерей. Так, по данным заместителя министра здравоохранения Кузбасса Оксаны Абросовой, таких женщин 92.

- Они проходят лечение как стационарно, так и амбулаторно, - отметила она. - Если у беременной нет никаких клинических проявлений, а просто тест показал положительный результат и нет симптомов, то она проходит лечение амбулаторно. Если есть показания, беременную госпитализируют. Сейчас в стационарах продолжают находиться 42 женщины.

Коронавирус в Кузбассе