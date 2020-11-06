В Кузбасс доставили 20 тысяч упаковок противовирусных препаратов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 6 ноября, в Кузбасс прибыла партия из 20 тысяч упаковок противовирусных препаратов. Их доставили самолетом.

Напомним, что по поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева министерство промышленности региона продолжает работу по доставке в регион лекарств, применяемых при лечении коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ. В Кемерово прилетел очередной самолет с крупной партией препаратов на борту.

- Партия состоит из 20 тысяч упаковок разных лекарств. В частности, в область доставлено 12 тысяч упаковок «Арбидола», 1 тысяча упаковок «Арепливира», 1500 упаковок «Ингавирина». Также в партии есть антибиотики: 2500 упаковок «Супракса», 1400 упаковок «Амоксиклава»; 600 упаковок антикоагулянта «Ксарелто», 1 тысяча упаковок глюкокортикоида «Метипред». Теперь они будут распределены по аптекам региона, - рассказали в администрации правительства Кузбасса.

Это не последняя поставка. Главой региона была определена задача обеспечить трехмесячный запас медикаментов, который в том числе поможет избежать дефицита в новогодние праздники.