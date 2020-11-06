Минздрав: когда начнется массовая вакцинация от коронавируса в Кузбассе Фото: Мария ЛЕНЦ

В минздраве Кузбасса ответили на вопрос, когда в регионе начнется массовая вакцинация жителей от коронавируса. В пятницу прошел очередной брифинг по эпидемиологической ситуации в регионе.

Как прозвучало в заданном вопросе, изначально сроком начала вакцинации назывался конец ноября-декабря текущего года, однако появилась информация, что все произойдет не раньше весны 2021 года. Ситуацию прокомментировала заместитель начальника минздрава региона Оксана Абросова.

- Нами заключено соглашение о поставке вакцины против коронавирусной инфекции. Вчера специалисты Министерства здравоохранения РФ провели видеоконференцию, где подтвердили, что до конца года мы получим положенные по соглашению 2300 доз. Еще раз хочу сделать акцент, что в приоритете - медицинские работники. Список тех, кто выразил пожелание привиться, уже составлен по каждой медицинской организации.

Она также добавила, что пока информации о сроках массовой вакцинации населения не поступало.