Стало известно, сколько свободных коек осталось в Кузбассе для больных коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

Стало известно, сколько сегодня осталось свободных коек для больных коронавирусом. Об этом в пятницу, 6 ноября, рассказала заместитель министра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова.

Она отметила, что в больницах региона развернуто уже 4765 коек. Из них остаются свободными 486. В стационарных условиях проходит лечение 2061 пациент с коронавирусом, еще 2297 заболевших лечатся амбулаторно.

- Сейчас предпринимаются меры по усилению кислородной поддержки медицинских организаций, где на следующей неделе мы планируем развернуть коечный фонд, - сообщила замминистра. - Для этого сейчас там протягивается кислород. Как только закончатся мероприятия по обеспечению медицинских организаций кислородом, рассматривается вариант открытия дополнительно еще коек в Новокузнецке - на базе бывшей Новокузнецкой районной больницы и в Кемерове - на базе фтизиопульмонологического центра на улице Волгоградской, где ранее располагалась железнодорожная поликлиника.