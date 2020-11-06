Не только «Игра престолов»: какие фильмы и сериалы любят смотреть кузбассовцы

В новом сезоне абонентов сервиса ждет более 100 премьер зарубежных и российских сериалов и фильмов. Фото: пресс-служба МегаФон

Жители Кузбасса предпочитают смотреть иностранные боевики, детективы и фантастику. Об этом свидетельствует статистика сервиса МагаФон ТВ. Самый популярный фильм - «Джентльмены» Гая Ричи. В тройку лидеров вошли также ленты «Форд против Ферарри» и «Достать ножи». Самым популярным российским фильмом стала военно-историческая лента «Ржев».

А вот сериалы кузбасские зрители предпочитают отечественные. На первом месте оказалась комедия «Гранд» - ее посмотрел каждый третий пользователь сервиса МегаФон ТВ. Второе и третье место занимают «Содержанки» и «Фитнес». Из зарубежных по-прежнему популярны «Друзья» и «Игра престолов».

Маленькие зрители чаще всего смотрели мультфильм «Три кота».

- Ограничения, связанные с пандемией, вызвали повышенный интерес пользователей к онлайн-кинотеатрам, - комментирует директор Кузбасского отделения МегаФона Людмила Цветкова, - В Кемеровской области на 13% увеличилась доля аудитории нашего приложения МегаФон ТВ по сравнению с прошлым годом. При этом те абоненты, кто пользуется тарифной линейкой #БезПереплат, могли смотреть популярные фильмы и сериалы без ограничения трафика.

В новом сезоне абонентов сервиса ждет более 100 премьер зарубежных и российских сериалов и фильмов.