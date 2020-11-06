Вода в Искитимке в Кемерове окрасилась в красный цвет. Фото: kuzbass_news / Instagram

В Кемерове вода в местной речке Искитимка окрасилась в красный цвет. Фотографиями в пятницу, 6 ноября, поделились в социальных сетях очевидцы.

На кадрах видно, что речка стала темного багрового цвета. «Искитимка в районе парка «Антошка». Что-то вылилось в воду», - пишет один из горожан.

Изменение цвета реки горожане заметили 6 ноября. Фото: Мэру на заметку/ Facebook

Сейчас по факту произошедшего началась проверка.

-Оперативная группа управления ГО и ЧС занимается в настоящий момент обследованием реки для установления источника загрязнения. Информация по каналам оперативной связи направлена в управление Роспотребнадзора для принятия мер со стороны ведомства, - сообщили в городской администрации.