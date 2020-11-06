Чиновника минздрава Кузбасса уволили за срыв поставок оборудования в ковидные госпитали

Чиновник минздрава Кузбасса уволен за халатность во время пандемии коронавируса Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

В Кузбассе уволен чиновник регионального министерства здравоохранения за за срыв поставок кислородного оборудования в ковидные госпитали. Об этом стало известно в пятницу, 6 ноября.

Как сообщили в администрации правительства Кузбасса, снят с должности ответственный за материально-техническое снабжение медорганизаций Андрей Сагитов. Причиной стала несвоевременная подготовка сводной потребности больниц в оборудовании для обеспечения пациентов кислородом.

-В нынешней ситуации, когда система здравоохранения региона работает на пределе возможностей, и все силы направлены на борьбу с новой коронавирусной инфекцией, недопустимо халатное отношение к работе. Население не должно испытывать недостатка необходимых медицинских средств, когда от этого зависят жизни пациентов, — подчеркнул заместитель губернатора Алексей Цигельник.

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