В Кузбассе угольная компания скрыла налогов на 700 миллионов рублей Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В Кузбассе угольная компания скрыла от налоговой более 700 миллионов рублей. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Как рассказали следователи, руководство компании, которая занимается добычей коксующегося угля, с января 2016 по декабрь 2017 года уклонялось от уплаты налогов на добавленную стоимость. Для этого в налоговые декларации включались ложные сведения о суммах налогового вычета с операций по приобретению товаров (услуг) у взаимозависимых компаний, которые были признаны банкротами.

- В результате в бюджетную систему России не поступило налогов на сумму более 700 миллионов рублей. Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области. В рамках расследования уголовного дела по финансовой документации предприятия будет проведена экономическая экспертиза, результаты которой определят точную сумму налогов, не уплаченных организацией в бюджет государства, - сообщили в СУ СК России по Кемеровской области.

Также в ходе следствия будут приняты все меры по возмещению ущерба бюджету. Расследование уголовного дела продолжается.