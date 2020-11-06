Потепление до +7 градусов и дожди ожидаются в Кузбассе в субботу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на субботу, 7 ноября, в Кузбассе. В регионе потеплеет до +7 градусов, а на дорогах ожидается гололед.

В ночь на субботу по области ожидается -4… +1 градус, днем воздух прогреется до +2… +7. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 9-14 метров. Прогнозируется облачная с прояснениями погода, пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололед. Днем кое-где пройдет небольшой дождь.

В Кемерове ночью 7 ноября столбики термометров покажут 0… -2 градуса, днем потеплеет до +3… +5. Будет дуть слабый юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие осадки.