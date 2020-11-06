Власти Кузбасса рассказали, что сделано после публикации видео из морга с трупами. Фото: Кадр видео телеграм-канала @region_142

Власти Кузбасса объяснили, какие меры были предприняты после того, как в интернете появилось видео с переполненным трупами моргом. Оно было снято в Новокузнецке.

Напомним, что 25 октября появилось видео из новокузнецкого морга, на котором были видны десятки тел пациентов, умерших от коронавируса. Оно вызвало большой общественный резонанс.

- После видео, которое было опубликовано в Новокузнецке, были предприняты организационные меры, направленные на работу патологоанатомического бюро. В бюро приняты дополнительные сотрудники - это подсобные рабочие. Была организована выдача тел родственникам для погребения без ограничения по времени, оборудованы дополнительные помещения для патологоанатомических бюро, проведена корректировка работы и межведомственное взаимодействие со смежными службами: ЗАГС, Центром гигиены и эпидемиологии, администрациями муниципальных образований, - сообщила в ходе брифинга 6 ноября заместитель министра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова.

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