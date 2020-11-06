Ипотека с господдержкой продлена

Программа ипотеки с господдержкой постановлением Правительства РФ продлена до 1 июля 2021 года. Изначально программа действовала до 1 ноября 2020 года. По программе ставка ипотечного кредита в Сбербанке составляет от 6,1 процента годовых при регистрации сделки в электронном виде.

В общем объёме кредитов на покупку квартир в новостройках в Сбербанке доля льготной ипотеки превышает 90 процентов.

- По программе ипотеки с господдержкой Сбербанк уже выдал 140 тысяч кредитов на общую сумму 360 млрд рублей, - уточнил руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка Кирилл Царёв, - Ипотека с господдержкой имеет комплексный оздоровительный эффект для экономики страны: это не только отличный способ решить жилищный вопрос, но и развитие всего строительного сектора страны, а также его многочисленных подрядчиков.

Сбербанк активно участвует во всех государственных программах, направленных на повышение доступности ипотеки для россиян. В частности, в программе «Сельская ипотека», в которой появилась возможность использования материнского капитала в качестве первоначального взноса.

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