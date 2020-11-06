Названо время, которое проводят жители Кузбасса в больничных очередях Фото: Олег ЗОЛОТО

Названо время, которое проводят сегодня жители Кузбасса в больничных очередях в ожидании приема. По словам представителей минздрава региона, наблюдается положительная динамика.

В ходе брифинга по ситуации с коронавирусом в регионе прозвучал вопрос, как отразилось привлечение водителей-волонтеров и студентов старших курсов к работе в медучреждениях на длительности ожидания приема к врачу. Ситуацию прокомментировала заместитель министра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова.

- Благодаря этим мерам нам удалось выправить ситуацию, очередность уменьшилась. И даже в пиковые нагрузки, если приходит большое количество пациентов, за счет дополнительных приемов им удается проходить быстрее, - отметила она. – Мы проводим мониторинг в Кемерове и других городах. В Кемерове в пиковые дни – понедельник и пятницу – максимальное время ожидания только в одной поликлинике составило больше часа. В основном в очереди люди проводят от 40 минут до часа.

Оксана Абросова добавила, что ситуация в Новокузнецке сложнее - там студенты еще продолжают прибывать в больницы на практику и работу. Но положительная динамика, тем не менее, уже есть. Как только увеличится количество приемов, сократится и время ожидания.