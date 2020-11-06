Банк УРАЛСИБ признан одним из лучших банков для начинающего бизнеса. Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Банк УРАЛСИБ в очередной раз назван экспертами одним из банков с лучшими условиями для начинающего бизнеса. УРАЛСИБ стал одним из лидеров рейтинга банков с самой низкой стоимостью расчетно-кассового обслуживания для предпринимателей на первом году жизни бизнеса. Данное предложение Банка УРАЛСИБ действует в рамках пакета услуг «Начни с нуля». Рейтинг представлен компанией Markswebb в рамках исследования Business Banking Fees Monitoring, анализирующего предложения банков для бизнеса в Москве во второй половине 2020 года.

Эксперты Markswebb изучили банковские тарифы, предлагаемые для различных сегментов: начинающего бизнеса, торговых точек и В2В-компаний, проанализировали стоимость годового обслуживания для каждого из них, и определили среди участников исследования банки, предлагающие наиболее выгодные условия для указанных категорий клиентов.

Подробную информацию о продуктах ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для юридических лиц и предпринимателей можно получить по телефону горячей линии 8 (800)-700-77-16 и на сайте Банка.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (ген. лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru»

Реклама.