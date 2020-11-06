В Кузбассе 15-летний школьник избил взрослого мужчину Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе 15-летний школьник избил взрослого мужчину. Действиями подростка руководило чувство мести.

В июне юный житель Прокопьевска, гуляя по улице, встретил бывшего сожителя своей матери. Во время разговора подросток припомнил нетрезвому 37-летнему мужчине, как тот, живя в их доме, устраивал скандалы и обижал женщину. Словами школьник не ограничился и ударил собеседника по лицу, а когда тот упал, начал пинать ногами в живот.

-Когда потерпевший пришел домой, ему стало плохо, он вызвал скорую помощь. Мужчину госпитализировали, у него диагностировали травму живота с разрывом внутреннего органа, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Свою вину школьник признал, его поставили на профилактический учет. Уголовное дело в отношении школьника передано на рассмотрение в суд.