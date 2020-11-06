В Рудничном районе Кемерова вспыхнул жилой дом. Фото: Инцидент Кемерово/ vk.com

В Рудничном районе Кемерова днем в пятницу, 6 ноября, вспыхнул жилой дом. Произошедшее сняли на видео очевидцы.

Инцидент произошел на одной из главных транспортных артерий правого берега Кемерова – улице Нахимова. На кадрах видно, что пламя охватило частный жилой дом, пространство вокруг окутано густым сизым дымом. На месте уже работали спасатели.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области, на место выезжало шесть единиц техники. Открытое горение ликвидировано, после чего пожарные приступили к проливке конструкций.

На данный момент причины возникновения пожара устанавливаются.