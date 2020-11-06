ГИБДД Кузбасса рекомендует отказаться от дальних поездок по региону Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ГИБДД Кузбасса порекомендовали водителям отказаться от дальних поездок по региону. Из-за гололеда ситуация на дорогах будет сложной.

Как сообщили в ведомстве, в ночь на субботу, 7 ноября, на дорогах региона будет наблюдаться гололед и отложения мокрого снега. В связи с этим автомобилистам рекомендуется по возможности отказаться от управления личным транспортом, воспользоваться услугами общественного транспорта и такси. Особенно опасно при таких сложных дорожных условиях отправляться на личном транспорте в междугородные поездки.

-Сложные погодные условия добавляют риск создания аварийных ситуаций на дороге, а значит, водителям и пешеходам необходимо предпринимать дополнительные меры предосторожности, - отметили в Госавтоинспекции. - Водителям следует двигаться с максимально низкой скоростью. Дистанция и боковой интервал, напротив, должны быть увеличены. Пешеходам также необходимо переходить дорогу с максимальной осторожностью.