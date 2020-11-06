«Я хочу жить!»: Врач рассказала, как 90-летняя пациентка из Кузбасса победила коронавирус. Фото: Оперштаб Кузбасса

Врач рассказал, как 90-летняя пациентка из Кузбасса смогла победить коронавирус. При этом у нее была тяжелая форма поражения легких.

Заместитель главного врача по медицинской части КГДКБ №1 Екатерина Бурмистрова рассказала о пациентке из «красной зоны» и ее воле к жизни.

-У меня была пациентка 90 лет с очень тяжелым поражением легких. Болезнь протекала у нее очень тяжело, с высокой температурой, с астеническим синдромом. Она много дней почти ничего не ела, - рассказывает медик. - Но на каждом обходе она смотрела мне в глаза и говорила «Я хочу жить». И вот эта фраза мне врезалась в сердце. И я ей говорила: «Да, конечно! Будем выздоравливать, будем стараться». И через 14 дней я выписала эту пациентку, она ушла на амбулаторный этап, этап реабилитации. Своими ногами. Написав благодарность медицинскому персоналу инфекционной больницы.

Екатерина Бурмистрова добавила, что хороший настрой, когда пациенты хотят выздоравливать, радует. А медики, в свою очередь, стараются сделать для этого все возможное.