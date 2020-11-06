Власти Кузбасса рассказали, как будут работать горнолыжные курорты в условиях пандемии. Фото: Пресс-служба АПК

Власти Кузбасса рассказали, как будут работать горнолыжные курорты в условиях пандемии коронавируса. Сейчас все они проходят проверку готовности.

Первый замгубернатора Вячеслав Телегин провел совещание по работе туристических объектов в предстоящем сезоне.

-Мы проверяем готовность гостиниц, кафе, подъемников и пунктов проката к работе в новых условиях. Важно, чтобы на всех кузбасских горнолыжных курортах соблюдались требования к расселению и меры профилактики. Это позволит защитить персонал и обеспечить туристам комфортный и безопасный отдых, - отметил он.

Во время рабочей встречи было отмечено, что персонал всех объектов должен пройти специальное обучение по противодействию распространению коронавируса. Также к началу горнолыжного сезона в местные аптеки будет поставлено необходимое количество противовирусных препаратов и антибиотиков.

Помимо этого, совместно со специалистами Роспотребнадзора разработаны дополнительные требования к организации проката. Так, предлагается полностью исключить выдачу проката мягкого горнолыжного инвентаря (шлем, перчатки, носки, нательная одежда), горнолыжных масок и очков. Выдачу ботинок, горных лыж, сноубордов и палок планируют осуществлять в прежнем объеме. На канатно-кресельных дорогах туристы должны будут соблюдать масочный режим.