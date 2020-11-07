Из-за коронавируса в Кузбассе проверят исправность машин скорой помощи Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

В Кузбассе из-за сложной ситуации с коронавирусом проверят техническое состояние машин скорой помощи. В случае необходимости министерство транспорта обещает помочь с выходом техники на линию.

Напомним, что за последние два года автопарк скорой помощи обновился на 50 процентов. Сейчас его ждет технический аудит.

-Каждая поломка скорой — это невыполненные вызовы и задержки в получении медицинской помощи, которую в период пандемии необходимо оказывать максимально оперативно. Все машины должны быть осмотрены и проверены на наличие неисправностей, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Также глава региона поручил министерству здравоохранения Кузбасса усилить работу в южной агломерации. В Новокузнецк отправится бригада кемеровской негосударственной неотложки для создания мобильного резерва.