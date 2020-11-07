Новые пункты ожидания для пациентов установлены у больниц Кузбасса. Фото: Минздрав Кузбасса/ Instagram

В Кузбассе около больниц установлены новые пункты для ожидания пациентами приема у врача. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона.

«Возле зданий районных больниц в пгт Яшкино и Верх-Чебула установлены модульные пункты ожидания. В них проводится первичный доврачебный осмотр, заполняется чек-лист с параметрами состояния здоровья, что значительно экономит время как самих пациентов, так и врачей на основном приеме в поликлинике. Здесь же происходит разделение потоков по экстренности оказания медицинской помощи», - сообщило ведомство в своем официальном аккаунте в Instagram.

Модульные пункты начали появляться у медучреждений для создания комфортных условий ожидания приема. Такие конструкции будут смонтированы у 12 кузбасских медорганизаций для ожидания приема у врача.