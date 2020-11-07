Мэр Кемерова объяснил причину красного цвета Искитимки

Мэр Кемерова Илья Середюк объяснил причину красного цвета Искитимки. Фото: Инцидент Кемерово/ vk.com

Мэр Кемерова Илья Середюк объяснил причину красного цвета реки Искитимки, которая протекает по самому центру кузбасской столицы и впадает в главную артерию региона - Томь. Странный окрас воды горожане заметили днем в пятницу, 6 ноября.

Напомним, что в социальных сетях появились кадры участка реки в районе парков «Антошка и Георгия Жукова. Вода была окрашена в багрово-свекольный цвет, что не только удивило, но и встревожило жителей. На происходящее сразу отреагировали городские власти, которые сообщили, что оперативная группа Управления ГО и ЧС занялась обследованием реки для установления источника загрязнения. Одновременно с этим информация по каналам оперативной связи направлена в Управление Роспотребнадзора для принятия мер со стороны ведомства.

О произошедшем горожане спросили мэра в комментариях в его официальном аккаунте в Instagram. «Прокомментируйте ,пожалуйста, что с водой в Искитимке?», - попросил один из горожан.

Как в свою очередь ответил на комментарий Илья Середюк, «произошло засорение коллектора, стоки пошли на излив. Для устранения аварийной ситуации организована работа бригад Кемвод в круглосуточном режиме».

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