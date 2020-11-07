Кемеровская пациентка пожаловалась на засилье тараканов в больничной палате. Фото: Инцидет Кузбасс/ vk.com

Пациентка одной из кемеровских больниц пожаловалась на засилье тараканов в больничной палате. Видео женщина разместила в социальных сетях.

По словам горожанки, тараканов заметили в стационаре областной больницы скорой медицинской помощи на улице Александрова в Кировском районе.

-Сеи час проснулась от того, что по мне ползет таракан. Почему их не травят? Я лежу уже 4 день и ни разу ни чем не мыли, - сообщила возмущенная пациентка.

Ситуация прокомментировали в самом медучреждении.

-Обработка от насекомых в больнице проводится два раза в месяц специалистами подрядной организации ГБУЗ «Дезинфекционная станция», согласно всем требованиям СанПин. В очередной раз дезинсекцию в отделении проводили 27 октября. Представители дезинфекционной станции дополнительно проведут дезинсекционные обработки специальными препаратами, расставят ловушки для насекомых, - сообщили в пресс-службе больницы.

Также специалисты обратились с просьбой к пациентам соблюдать санитарные нормы, хранить еду и воду в холодильнике, не оставлять на тумбочках и не сорить, потому что это сильно усугубляет ситуацию. Кроме того, было отмечено, что насекомые неоднократно заносились самими пациентами в личных вещах.

-Следующая обработка от насекомых в медицинском учреждении запланирована на 12 ноября, - добавили в медучреждении.

Также специалисты подчеркнули, что в день обращения был очередной ежедневный обход по палатам в отделениях, жалоб от пациентов на уборку палат не поступило.