Шесть человек с коронавирусом умерли за сутки в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе за минувшие сутки умерло еще шесть человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Об этом утром 7 ноября сообщил оперативный штаб области.

-У мужчины 1959 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1937 года рождения из Осинников развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У женщины 1953 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения 3 степени. У мужчины 1954 года рождения из Междуреченска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения. У мужчины 1974 года рождения из Краснобородского развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения. У женщины 1958 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, - рассказали подробности специалисты.

Таким образом, общее число умерших за все время достигло 259 человек.

Также 195 человек заболели, число зараженных составило 16 805. Выздоровело 324 пациента выписаны, а всего от коронавируса вылечились уже 12 313 человек.

Итого медицинскую помощь получают 4223 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находится 5691 человек.