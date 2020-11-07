Еще у 195 человек в Кузбассе заболели коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным на утро 7 ноября в Кузбассе еще у 195 человек был диагностирован коронавирус. Общее число заболевших с начала пандемии составило 16 805 человек.

Также стало известно о 324 выписавшихся из стационаров, таким образом, всего от коронавируса вылечились уже 12 313 человек.

К сожалению, снова выросла печальная статистика – скончались шесть пациентов, получавших лечение.

-У мужчины 1959 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1937 года рождения из Осинников развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У женщины 1953 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения 3 степени. У мужчины 1954 года рождения из Междуреченска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения. У мужчины 1974 года рождения из Краснобородского развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения. У женщины 1958 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, - рассказали подробности в оперштабе.

Таким образом, общее число умерших за все время достигло 259 человек.

Сейчас медицинскую помощь получают 4223 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находится 5691 человек.