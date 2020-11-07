Кузбассовец устроил погром в трамвпункте Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Кузбасса устроил погром в трамвмпункте. Правда сначала он дождался, пока медики окажут ему помощь.

Инцидент произошел в Новокузнецке, где 23-летний нетрезвый горожанин оказался с жалобами на травмированный палец. После оказания помощи, подвыпивший пациент стал вести себя неадекватно, выражаясь грубой нецензурной бранью в адрес медперсонала. После этого дебошир разбил входную дверь травмпункта.

Медики нажали тревожную кнопу, по сигналу которой прибыл экипаж Росгвардии. Сотрудники успокоили и задержали молодого человека, которого для дальнейшего разбирательства передали сотрудникам правоохранительных органов.

-Росгвардия Кузбасса напоминает, что социально важные учреждения региона находятся под защитой силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства, - сообщили в Управлении Росгвардии России по Кемеровской области.