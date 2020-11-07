Виновных ищет полиция: Замгубернатора Андрей Панов рассказал подробности о покрасневшей в Кемерове реке

Замгубернатора Андрей Панов рассказал подробности о покрасневшей в Кемерове реки. Фото: Андрей Панов/ Instagram

Заместитель губернатора Андрей Панов рассказал подробности о внезапно покрасневшей воде в кемеровской Искитимке. Необычный оттенок воды горожане заметили в пятницу, 6 ноября.

«Министерством природных ресурсов и экологии Кузбасса с участием федеральных надзорных органов было проведено выездное расследование, - написал замгубернатора в своем Instagram. - Установлено, что источником загрязнения реки Искитимки стал ее правый приток - ручей Суховский. В него поступали сточные воды красного оттенка, стекавшие с рельефа местности. Сброс на рельеф шел из засоренного городского коллектора. Кроме того, возможным источником поступления загрязненных вод стала городская ливневая канализация».

Он добавил, что аварийной службой ОАО «КемВод» проведены работы по устранению засора коллектора. На данный момент проблема решена.

«Соответствующая информация направлена в Управление МВД России по Кемеровской области для установления виновных и привлечения их к ответственности», - добавил Андрей Панов.

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