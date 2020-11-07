Стали известны города с новыми заболевшими и умершими от коронавируса в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперативный штаб Кузбасса назвал города, где были зафиксированы новые заболевшие и умершие от коронавируса. Данные опубликованы по состоянию на утро 7 ноября.

-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 195 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 40, Новокузнецк – 33, Междуреченск – 13, Юрга – 10, Белово – девять, Анжеро-Судженск, Киселевск, Мыски и Новокузнецкий район – по восемь, Таштагольский район и Ленинск-Кузнецкий – по семь, Осинники и Прокопьевск – по пять, Беловский район – четыре, Калтан, Полысаево, Яйский, Гурьевский, Кемеровский и Топкинский муниципальные округа – по три, Березовский, Краснобродский, Ижморский муниципальный округ – по два. Еще по одному случаю зафиксировано в Тисульском районе, Ленинск-Кузнецком, Прокопьевском, Промышленновском, Тяжинском и Юргинском муниципальных округах.

Таким образом, общее число заболевших достигло 16 805 человек. Также за прошедшие сутки шестеро скончались, а с начала пандемии – 269. Выздоровело 324 человек, а всего выписалось с середины марта – 12 313 человек.

-Всего в регионе медицинскую помощь получают 4223 пациента с диагнозом COVID-19, - сообщили в оперштабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 5691 человек.