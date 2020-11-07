В Кузбассе за сутки выписано рекордное количество пациентов Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе за прошедшие сутки из больниц выписано рекордное количество пациентов. Об этом утром 7 ноября сообщил оперштаб области.

Так, согласно сводке, больницы покинули 324 человека, в прошлый раз, а именно – 2 ноября – сообщалось о 301 выздоровевшем. Таким образом, от коронавируса уже вылечилось 12 313 человек.

Вместе с тем, заболело еще 195 жителей региона, общее число зараженных с начала пандемии достигло 16 805 человек. К сожалению, за прошедшие сутки есть и скончавшиеся – шесть пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Всего от инфекции умерло уже 269 пациентов.

-Всего в регионе медицинскую помощь получают 4223 пациента с диагнозом COVID-19, - сообщили в оперштабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 5691 человек. Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

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