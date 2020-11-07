В Кемерове памятники надели медицинские маски

Скульптура "Погода в доме". Фото: Типичный Кемерово/ vk.com
В Кемерове сразу несколько памятников «надели» медицинские маски. До города дошел популярный всероссийский челлендж «Надень маску».
Жители областного центра заметили сразу на нескольких скульптурах непривычное одеяние. Так, в бело-голубые маски облачились девочка с памятника «Радужное детство» на улице Весенней, семья со скульптурной композиции «Погода в доме» около городского «Парка Чудес» - мать, отец и двое детей. Появилась маски и на мордочке скульптуры собаки с памятника бездомным животным на набережной Томи.
Скульптура "Радужное детство". Фото: Типичный Кемерово/ vk.com
Памятник бездомным животным. Фото: Типичный Кемерово/ vk.com
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