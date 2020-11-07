В Кемерове машина скорой помощи врезалась в школьный забор. Фото: Инцидент Кузбасс/ vk.com

В Кемерове машина скорой помощи на ходу влетела в забор. Фотографиями инцидента поделились очевидцы в социальных сетях.

-Кировский район. Машина скорои помощи от удара влетела в забор 39-й школы, - написал в субботу, 7 ноября, в городском паблике один из местных жителей.

На кадрах видно, что на месте аварии уже работают сотрудники полиции. Данных о пострадавших и погибших пока нет. В данный момент все обстоятельства, в том числе, причина ДТП, устанавливаются.