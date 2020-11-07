«Кончается желание жить»: Кузбассовец рассказал, что было самым страшным при коронавирусе

Кузбассовец рассказал о том, что было самым страшным в заболевании. Фото: Оперштаб Кузбасса

Кузбассовец, переболевший коронавирусом, рассказал, что при этом было самым страшным. Сейчас он уже выздоровел, но дни болезни помнит хорошо.

Житель Кузбасса Валерий Подгорный поделился, каково это — перенести коронавирус, и как изменилось его отношение к инфекции

-Заболел от личной небрежности. Говорили – беречься надо. Говорили это, но как-то не верилось, - вспоминает он. - Заболел: немножко простыл, это было спусковым крючком. И температура держалась дома около недели 38,6 – 39,2 градуса. Вот когда она меня сломала, тогда вызвали скорую. Они приехали, посмотрели, послушали. Ну и сразу, между собой когда разговаривали, я понял, что, ребята, я влип. Хорошо влип. И сразу забрали. Были моменты – сутки-двое – я понимал, что я без их помощи не выкарабкаюсь, не вылезу. Тяжело. В первую очередь ломает, как ни странно, психику: кончается воля, кончается желание жить. Вот это страшно было. Понимал, что где-то край приближается. Даже при всех этих сильных лекарства чувствовал.