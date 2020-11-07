Кузбасский таксист возил не только пассажиров, но и героин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе мужчина, работавший таксистом, возил в салоне авто не только пассажиров, но и героин. Наркотики обнаружились во время осмотра.

В Белове полицейские получили оперативную информацию о том, что один из водителей такси хранит запрещенные вещества. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий они задержали 35-летнего жителя поселка Карагайлинский. В салоне его автомобиля сотрудники обнаружилось два целлофановых свертка с героином. По словам водителя, наркотик он приобрел для личного потребления.

-В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет три года лишения свободы, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.