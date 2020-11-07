В воскресенье в Кузбассе потеплеет до +12 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на воскресенье, 8 ноября, в Кузбассе. По полученным данным, в регионе сохранится потепление.

Ночью, 8 ноября, по области прогнозируется -2…+3 градуса, в горных районах до -8 градусов. Днем воздух в регионе прогреется до +7…+12, в горных районах столбики термометров покажут +1…+6 градусов.

Будет дуть южный ветер со скоростью 2-7 метра в секунду с порывами до 13 метров ночью. Днем скорость ветра составит 4-9 метров в секунду, местами будут наблюдаться порывы до 12-17 метров в секунду.

Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами дымка и туманы.